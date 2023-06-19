Площадь огня составила 100 квадратных метров.

На месте пожара в частном доме в Татарстане найдены семеро погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел 18 июня в деревне Саитово. Поступило сообщение о пожаре в частном доме. Площадь огня составила 100 квадратных метров. После ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили семерых погибших, в том числе четырех детей.

Отмечается, что мать детей вышла из горящего дома. Семья, которая жила в доме, была неблагополучной.

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Видео: Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Татарстан & МЧС Республики Татарстан