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На месте пожара в частном доме в Татарстане найдены семеро погибших

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Площадь огня составила 100 квадратных метров.

На месте пожара в частном доме в Татарстане найдены семеро погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел 18 июня в деревне Саитово. Поступило сообщение о пожаре в частном доме. Площадь огня составила 100 квадратных метров. После ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили семерых погибших, в том числе четырех детей.

Отмечается, что мать детей вышла из горящего дома. Семья, которая жила в доме, была неблагополучной.

Ранее мы сообщали, что на Филиппинах загорелся паром со 120 пассажирами.

Видео: Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Татарстан & МЧС Республики Татарстан

Теги: жертвы, пожар, татарстан, частный дом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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