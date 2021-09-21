На Филиппинах загорелся паром со 120 пассажирами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей береговой охраны.
Инцидент произошел 18 июня. Паром Esperanza Star выполнял рейс из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол. В данный момент проводится спасательная операция. Информации о пострадавших в результате пожара пока нет. Причины происшествия уточняются.
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Видео: philippines.mom-rsf.org
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