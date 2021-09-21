  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:24
123
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Филиппинах загорелся паром со 120 пассажирами

0 0

Информации о пострадавших пока нет.

На Филиппинах загорелся паром со 120 пассажирами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей береговой охраны.

Инцидент произошел 18 июня. Паром Esperanza Star выполнял рейс из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол. В  данный момент проводится спасательная операция. Информации о пострадавших в результате пожара пока нет. Причины происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали, что в центре Казани загорелся жилой дом.

Видео: philippines.mom-rsf.org

Теги: паром, пассажиры, пожар, филиппины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии