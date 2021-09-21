Информации о пострадавших пока нет.

На Филиппинах загорелся паром со 120 пассажирами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей береговой охраны.

Инцидент произошел 18 июня. Паром Esperanza Star выполнял рейс из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол. В данный момент проводится спасательная операция. Информации о пострадавших в результате пожара пока нет. Причины происшествия уточняются.

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Видео: philippines.mom-rsf.org