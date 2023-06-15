Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров.

В центре Казани загорелся жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Инцидент произошел вечером 14 июня на улице Чехова. Поступило сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал.

Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. В его тушении участвовали 62 человека и 12 единиц техники. Спустя несколько часов возгорание локализовали. Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование причин произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар.

Видео: Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Татарстан & МЧС Республики Татарстан