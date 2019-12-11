К тушению пожара привлекли 56 человек и 18 единиц техники.

На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел днем 14 июня в Новочеркасске на Багаевском шоссе. Сообщается, что загорелась кровля на шестом энергоблоке ГРЭС. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. 150 человек персонала были эвакуированы.

К тушению пожара привлекли 56 человек и 18 единиц техники. Спустя несколько часов открытое горение было ликвидировано.

Ранее мы сообщали, что на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар.

Видео: ГУ МЧС России по Ростовской области