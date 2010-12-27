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На месте пожара в Решетниково нашли два трупа: мужчины и ребенка
Сегодня, 8:33
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lesjasap

На месте пожара в Решетниково нашли два трупа: мужчины и ребенка

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Еще троим жителям удалось спастись из пламени.

В Выборгском районе Ленинградской области на месте пепелища следственный комитет нашел два трупа. Установлено, что тела принадлежат 38-летнему отцу и 3-летнему сыну. С места пожара удалось спасти 33-летнюю женщину и двух ее дочерей 7 и 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По факту гибели людей на садовом участке "Ленводхоза" ведется доследственная проверка при участии криминалистов. Известно, что в ночь на 23 сентября в поселке Решетниково очевидцы заметили пожар. Горел частный дом. 

Местные жители объяснили, что глава семейства смог вывести на улицу жену и дочерей, а после отправился за помощью к сыну. Однако выйти из горящего здания он уже не смог. Состояние женщины и двух девочек медики оценивают как удовлетворительное, они госпитализированы.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Малой Бухарестской ночью сгорела квартира. Владельца увезли на скорой.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гу мчс, ленобласть, решетниково, садоводство ленводхоз, сгорели люди
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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