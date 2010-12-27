На Малой Бухарестской ночью сгорела квартира. Владельца увезли на скорой

Огонь не успел распространиться на соседние помещения.

Во Фрунзенском районе Петербурга ночью пожарные тушили квартиру местного жителя. Первыми неладное почувствовали соседи. Они заметили задымление и обратились к специалистам за помощью.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило к диспетчеру в 00:10 часов в ночь на 23 сентября. Сотрудники ведомства выехали в дом 5 корпус 2 по Бухарестской улице. На месте выяснилось, что огонь начал распространяться в однокомнатной квартире. Успела выгореть одна комната с площадью в 10 квадратных метров. С огнем специалисты справились к 00:37 ночи.

Очевидцы добавили, что задымление замечено на уровне 9 этажа. Они добавили, что владельца жилплощади нашли. Мужчина оказался в нетрезвом состоянии. Его госпитализировали медики скорой помощи.

В ликвидации пламени участвовали 12 человек личного состава ведомства, а также 3 единицы спецтехники.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

