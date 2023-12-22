На месте паркинга в Приморском районе могут построить жилой дом

Площадь участка составляет около 0,4 га.

Земельный участок на Парашютной улице, 8, в Приморском районе Петербурга могут застроить жильем. Ранее на этом месте хотели обустроить паркинг. На план комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) обратил внимание "Деловой Петербург".

Площадь участка составляет около 0,4 га. Земля входит в собственность ООО "Гарант строй Нева" с 2012 года. В компании отметили, что градостроительный план необходим для актуализации информации об участке. Возможно, что на месте планируемого паркинга проведут реконструкцию существующего здания – ангара с открытой стоянкой.

До ООО "Гарант строй Нева" участок принадлежал компании "Капитал-Строй". В конце 2000-х ее переименовали в "Возрождение Северо-Запад".

По словам экспертов, земельные участки, предназначенные для строительства паркинга, нередко подстраивают под возведение на них жилых застроек, супермаркетов.

Ранее на Piter.TV: строительство будущих павильонов для надземного перехода начали на Петрозаводском шоссе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)