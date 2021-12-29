Смольный отдал предпочтение автомагистрали вместо парка "Заросли"

Петербуржцы надеялись, что победа в "Твоем бюджете" обеспечит сохранение флоры и фауны.

Вместо парка "Заросли" в Смольном все же планируют построить новую магистраль. На новом Генплане города территория будет отдана под транспортную инфраструктуры. На это обратили внимание в группе "Общественный сад" в "ВКонтакте".

Несмотря на победу в "Твоем бюджете", в новом Генплане "Заросли" — все еще зона транспортной инфраструктуры, которую планируют строить в первую очередь. сообщили активисты.

Группа петербуржцев хочет, чтобы на острове Декабристов сохранился зеленый уголок. Для парка придумали название — "Заросли". Он находится между исторической набережной Макарова и набережной Макарова-автомагистралью. Активисты уже разработали концепцию развития участка, на котором планируют сделать общественное пространство. Смольный на набережной собирается построить автомагистраль, так как, по словам виновникам, она очень нужна району.

Генплан будет принят только в конце 2022 года. В ближайшее время начнется общественное обсуждение проекта.

Фото: сайт "Заросли"