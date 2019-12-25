Флорой и фауной петербургских рек займется проект "Твой бюджет"

В городе прошли районные голосования, в которых победили 11 проектов. В частности, раздельный сбор отходов в школах, создание современного молодежного пространства и мастерских для людей с инвалидностью, "карманный парк" в Петроградском районе и другие.

Общегородское голосование проекта "Твой бюджет — 2021" в четверг, 21 октября, в Петербурге завершилось. В нем принимали участие более 20 тысяч петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В течение месяца петербуржцы выбирали самую интересную идею из 12 представленных инициатив. Так, победителями стали три проекта. За создание базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы проголосовали 5181 петербуржец. Проект реконструкции актового зала школы №51 и издание краеведческой тетради по изучению Петроградского района поддержали 4879 человек. За проект создания "Охта сквера" в новостройках Красногвардейского района проголосовали 4705 горожан.

Помимо этого, в городе прошли районные голосования, в которых победили 11 проектов. В частности, раздельный сбор отходов в школах, создание современного молодежного пространства и мастерских для людей с инвалидностью, "карманный парк" в Петроградском районе и другие.

Реализовывать проекты горожан начнут в 2022 году. Из городского бюджета на эти цели в общей сложности выделено 120 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что в следующем году в Петроградском районе появится "карманный" парк.

Фото: Фото: ВКонтакте / Твой бюджет - Санкт-Петербург