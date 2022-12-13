Если фанатский "Вираж" вернется на домашние матчи петербургского клуба, то сцену переместят.

На месте опустевшего фан-сектора "Зенита" на "Газпром Арене" установят мультимедийную сцену. Ее интегрируют в центр трибуны D. С апреля здесь начнут проводить представления в рамках "Фан-Променада" на домашних играх "Зенита". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

С апреля концерты известных исполнителей и другие развлекательные активности в рамках "Фан-Променада" на домашних играх "Зенита" будут проходить на современной мультимедийной сцене, интегрированной в один из секторов стадиона. Пресс-служба ФК "Зенит"

Если фанатский "Вираж" вернется на домашние матчи петербургского клуба, то сцену переместят.

Напомним, на матче "Зенита" на "Газпром Арене" 4 марта были полупустые трибуны. Игру посетили 19,7 тыс. фанатов. Это минимальный показатель для стадиона в рамках турниров России, если не учитывать статистику ковидного периода.

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Фото: Piter.tv