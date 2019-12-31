На месте гостиницы "Россия" в Петербурге может появиться небоскреб

Предельную высоту строительства на участке хотят увеличить.

На участке на месте гостиницы "Россия" могут разрешить строительство высотой до 460 метров. Соответствующее предложение поступило от комитета по градостроительству и архитектуре города, пишет "Фонтанка.ру".

Это означает, что на месте гостиницы может появиться небоскреб — второй после "Лахта Центра", но уже на юге города.

Общественные слушания по изменению предельной высоты должны завершиться уже 31 декабря.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Газпром" расторг договор на обустройство "Лахта центра".

Фото: vk.com/rossiyahotel