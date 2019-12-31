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На месте гостиницы "Россия" в Петербурге может появиться небоскреб
Сегодня, 16:49
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nadezhda_sib

На месте гостиницы "Россия" в Петербурге может появиться небоскреб

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Предельную высоту строительства на участке хотят увеличить.

На участке на месте гостиницы "Россия" могут разрешить строительство высотой до 460 метров. Соответствующее предложение поступило от комитета по градостроительству и архитектуре города, пишет "Фонтанка.ру".

Это означает, что на месте гостиницы может появиться небоскреб — второй после "Лахта Центра", но уже на юге города. 

Общественные слушания по изменению предельной высоты должны завершиться уже 31 декабря.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Газпром" расторг договор на обустройство "Лахта центра". 

Фото: vk.com/rossiyahotel

Теги: гостиница россия, небоскреб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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