В его тушении принимали участие пожарные расчеты из четырех районов города.

В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб. Об этом сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел в районе Фикиртепе. На нижних этажах небоскреба началось возгорание, в результате которого огонь добрался до верхних этаже. В его тушении принимали участие пожарные расчеты из четырех районов Стамбула.

Жильцов дома и соседних зданий успешно эвакуировали. Пострадавших и погибших нет. Огонь удалось потушить.

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Видео: Telegram / Sputnik Türkiye