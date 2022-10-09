По оперативной информации погибших и пострадавших нет.

В Донецке после украинского артобстрела загорелась типография. Об этом сообщает "РИА Новости".

По информации источника, в результате трех попаданий по территории предприятия началось возгорание. В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров.

На месте происшествия работали четыре пожарно-спасательных отделения. По оперативной информации погибших и пострадавших нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что генерала Суровикина назначили командующим войсками в зоне спецоперации.

Видео: Telegram / РИА Новости