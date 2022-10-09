В Донецке после украинского артобстрела загорелась типография. Об этом сообщает "РИА Новости".
По информации источника, в результате трех попаданий по территории предприятия началось возгорание. В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров.
На месте происшествия работали четыре пожарно-спасательных отделения. По оперативной информации погибших и пострадавших нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что генерала Суровикина назначили командующим войсками в зоне спецоперации.
Видео: Telegram / РИА Новости
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