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ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

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Силовики поймали иностранцев, планировавших теракт в ДНР.

Российские силовики задержали шесть граждан государства Центральной Азии, готовивших теракт на военном объекте, находящимся на территории города Донецк. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ.  В пресс-службе спецслужбы отметили, что координация деятельности группы боевиков осуществлялась с украинской земли. Установлено, что преступники планировали после совершения теракта отправиться в Турцию, а затем - выехать на Украину. По месту проживания фигурантов расследования оперативники изъяли два самодельных взрывных устройства, готовых к использованию, а также ручные гранаты.

11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии.

ЦОС ФСБ РФ

Взятый в плен спецназовец ВСУ рассказал о подготовке британцами диверсии против России.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: донецк, новые регионы, фсб, центральная азия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине, Происшествия, Терроризм, Криминальные происшествия,

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