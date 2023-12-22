ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

Силовики поймали иностранцев, планировавших теракт в ДНР.

Российские силовики задержали шесть граждан государства Центральной Азии, готовивших теракт на военном объекте, находящимся на территории города Донецк. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. В пресс-службе спецслужбы отметили, что координация деятельности группы боевиков осуществлялась с украинской земли. Установлено, что преступники планировали после совершения теракта отправиться в Турцию, а затем - выехать на Украину. По месту проживания фигурантов расследования оперативники изъяли два самодельных взрывных устройства, готовых к использованию, а также ручные гранаты.

11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии. ЦОС ФСБ РФ

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России