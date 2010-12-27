На месте центра Ford в Выборгском районе открылся салон Hyundai

Точка стала десятой по городу.

В Выборгском районе Петербурге открылся новый автоцентр компании "Хендай". Он создан на месте бывшего отделения "Форда". Для города официальная точка продаж корейского бренда стала десятой по счету. Об этом сообщили в пресс-службе "Аларм-Моторс".

По данным компании, предприниматели вложили в проект около 250 миллионов рублей. На половине центра располагается двухуровневый шоурум. В нем презентованы 11 моделей автомобилей. Руководство планирует реализовать в центре за следующий год около 2,5 тысяч автомобилей. Также салон предлагает и варианты машин, у которых уже есть некоторый пробег.

Гендиректор "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий заявил, что лидерами продаж станут машины сегмента В+. К нему можно отнести "Крету" и "Солярис". Спрос вырастет на новинку, которая будет продаваться с конца 2019 года - бизнес-медан "Соната".

Ранее Piter.tv писал о том, что топ-20 ведущих автохолдингов застряли на месте: с начала года продажи выросли на 0,3%.

Фото: Piter.tv

