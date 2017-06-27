Топ-20 ведущих автохолдингов застряли на месте: с начала года продажи выросли на 0,3%

Всего в первой половине 2019 года компании продали 59 527 автомобилей.

В первой половине 2019 года 20 ведущих автохолдингов Петербурга продали 59 527 автомобилей, что лишь на 0,3% больше аналогичного показателя за 2018 год. Указанные компании заняли 80,6% городского рынка, сообщило агентство "Auto-Dealer-СПб".

В тройку лидеров по продажам вошли ГК "Рольф", ГК "Максимум" и "Аларм-Моторс". А самый высокий рост продемонстрировали "ОАК-РРТ", "Форсаж" и "Петровский автоцентр".

Доля 20 ведущих холдингов вновь превысила 80%, что говорит уже об устоявшейся тенденции к концентрации продаж на автомобильном рынке Петербурга. Также стоит отметить небольшой суммарный рост первой 20-ки на фоне незначительного сокращения реализации автомобилей в городе по итогам полугодия. В этот период на динамику рынка и изменения в рейтинге особое воздействие оказало завершение продаж легковых автомобилей Ford. Некоторым дилерам марки на фоне скидок от импортера удалось добиться положительных результатов. генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин

Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 в Петербурге продали 73 822 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В аналогичный период прошлого года цифра составила на 1% больше. В июне 2019 удалось реализовали 13 624 машин. Это на 4% меньше, чем в июне 2018. Только девять брендов увеличили объем продаж.

Лидером стал "Ford". Спрос на него вырос на 81%. Отметим, что в мае положительную динамику продемонстрировали 10 брендов, а в апреле - 15.

Продажи в Петербурге составляют 8,9% от всей России. В 2018 этот показатель был на 0,1% ниже.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Минтруд заявил об усилении мер поддержки семей.

Фото: nissan.ru; "Auto-Dealer-СПб"