Владимир Кириллов: вместо бывшего завода "Арсенал" появится арт-пространство

В Смольном рассказали о планах реконструкции бывшей фабрики в зону для творческих личностей.

На территории корпусов пустующего завода "Арсенал" в Петербурге появится современное арт-пространство. Оно получило название "Открытая сцена". О проекте сообщает сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на вице-губернатора Владимира Кириллова.

Чиновник объяснил, что распоряжение о строительстве объекта подписано врио губернатора Александром Бегловым. Уже в 2019 году начнутся работы. По мнению Кириллова, создав арт-пространство, город сделает прекрасный подарок для молодых талантливых режиссеров и артистов.

Наш город по праву гордится своими прославленными театральными коллективами, которые широко известны не только на родине, но и за рубежом. Петербургский театр сегодня - яркая палитра творческих идей, поисков и экспериментов рассказал о ситуации в Северной столице вице-губернатор в День театра

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург потратит 750 млн рублей на создание сети велодорожек.

Фото: Piter.tv