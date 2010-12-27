Петербург потратит 750 млн рублей на создание сети велодорожек

Правительство города озаботилось трехлетним планом по строительству направлений для велосипедистов.

К 2021 году в Петербурге протяженность велодорожек увеличится до 237 километров. На развитие инфраструктуры Смольный выделит около 750 миллионов рублей. Через два года, по данным чиновников, сеть веломаршрутов увеличится в два раза. Такое заявление сделал представитель отделения перспективного развития "Городского центра управления парковками" Дмитрий Купрессов

Специалист добавил, что программа предполагает ежегодное выделение по 250 миллионов на строительство данных объектов. Проект рассчитан на три года. Уже в 2019-ом на территории Северной столицы появятся восемь новых маршрутов с общей протяженностью в 31 километр. Через год будет создано еще десять направлений для велосипедистов.

.Фото: Piter.tv