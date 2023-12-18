На мемориальных дощечках появятся QR-коды с информацией об умерших

В Законодательном собрании намерены упростить установку памятных табличек.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обсудили законопроект, который позволит ускорить процесс установки мемориальных табличек для кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством", – сообщают в издании NevaToday.

Обыкновенно памятная доска ставится через 30 лет со дня смерти человека. Это показалось ЗакСу слишком большим сроком, в связи с чем депутаты выступили с инициативой уменьшения времени ожидания до установки мемориальных досок. Помимо этого было предложено ввести запрет на демонтаж табличек.

Ко всему прочему на заседании Законодательного Собрания было озвучено предложение снабжать памятные доски QR-кодами для сканирования, которые бы переадресовывали горожан на страницу с информацией о жизни погибшего человека.

Ранее мы рассказывали о том, что мемориальной таблички удостоился на стене дома в Петербурге Павел Дуров.

Фото: peterburg2.ru