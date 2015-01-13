На Лесном проспекте повесили еще четыре таблички в память о жертвах репрессий

На "Доме специалистов" установили мемориальные доски с именами жильцов.

На Выборгской стороне Петербурга представители фонда "Последний адрес" установили памятные таблички жертвам террора. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Четыре мемориальные доски повесили на стенах дома № 61 по Лесному проспекту. Здесь когда жила элита Советского союза. Горожане установили таблички с именами жильцов, которые погибли в результате политических репрессий. Так, Владимир Дмитриев был расстрелян за то, что "являлся членом диверсионно-вредительской организации". Ивана Сиваченко и Фридриха Шнайдера репрессировали за "подрывную деятельность" на одном из заводов города. Ефима Коварского убили за "шпионаж". Всех погибших посмертно признали невиновными.

Известно, что на "Доме специалистов" уже висело более 20 табличек. Участники фонда будут продолжать свою деятельность в память о жертвах репрессий.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Академии художеств имени Репина открылась выставка эскизов памятника Николаю Гумилеву.

Фото: Сергей Струков, "Последний адрес"