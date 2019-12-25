В Светогорске на фасаде здания колледжа появятся мемориальные доски студентам, служившим в Афганистане

Члены общественного совета по топонимике Выборгского района поддержали данную инициативу и поручили подготовить эскизы мемориальных досок.

В четверг, 4 марта, состоялось очередное заседание общественного совета по топонимике Выборгского района под председательством замглавы районной администрации Андрея Голобородько. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Собравшиеся на заседании рассмотрели обращение от администрации Светогорского поселения об установке двух мемориальных досок на фасаде здания Политехнического колледжа. Директор учебного заведения рассказал, что памятные знаки хотят установить бывшим студентам колледжа Николаю Колпачкову и Юрию Серякову, принимавшим участие в военных действиях в Афганистане. Оба имеют боевые награды, в том числе орден Красной Звезды, Николай Колпачков – посмертно.

Члены совета поддержали данную инициативу и поручили подготовить эскизы мемориальных досок.

Также на заседании рассмотрели обращение от правительства Кемеровской области о возможности наименования улиц и площадей в честь 300-летия открытия Кузнецкого каменного бассейна. Директор МБУ "Городской информационный центр" Анатолий Смольянинов в свою очередь отметил, что в 1944 году в Выборгской наступательной операции участвовали множество жителей Кемеровской области, в том числе Герои Советского Союза. Поэтому было принято решение назвать одну из улиц в 3-м планировочном микрорайоне Выборга - Кемеровская.

Помимо прочего, был рассмотрен традиционный вопрос о присвоении геонимов в населенных пунктах городских и сельских поселений Выборгского района. В связи с необходимостью определения нумерации объектов недвижимости в Выборге появится проезд Стадион "Авангард".

Ранее Светогорск оказался в лидерах среди МО Выборгского района по объемам отгрузки промышленной продукции.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО