Светогорск оказался в лидерах среди МО Выборгского района по объемам отгрузки промышленной продукции

На первом месте по этим же показателям Выборг.

По объемам отгрузки промышленной продукции в лидерах среди муниципальных образований Выборгского района оказалось Светогорское городское поселение. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На отчетном собрании по итогам социального-экономического развития муниципального образования с докладом, отражающим показатели комплексного мониторинга экономических показателей, выступил замглавы администрации Выборгского района Андрей Голобородько.

Он отметил, что МО "Светогорское городское поселение" занимает второе место по экономическим показателям 2020 года среди поселений района. На первом месте – Выборг. Более 35% всей промышленной продукции Выборгского района и 42% продукции целлюлозно- бумажной промышленности Ленобласти производится в Светогорском поселении.

В Выборге проведут глубокую обрезку аварийных деревьев.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО