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На мемориале во Всеволожске спилили около двухсот деревьев
Сегодня, 14:42
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lizapoluda

На мемориале во Всеволожске спилили около двухсот деревьев

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На их месте появились вышки сотовой связи.

Примерно двести деревьев спилили рядом с мемориалом Румболовская гора на Дороге Жизни. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Всеволожск ВКонтакте".

Изначально в парке оставались березы, но на днях их распилили на мелкие части и увезли. По сведениям подписчицы, выложившей пост, на месте насаждений рабочие возвели вышки вышки сотовой связи с передающим оборудованием. 

Ранее мы рассказали о том, что во Всеволожске готовят место для парка к 75-летию Победы.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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