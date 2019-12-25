На мемориале во Всеволожске спилили около двухсот деревьев

На их месте появились вышки сотовой связи.

Примерно двести деревьев спилили рядом с мемориалом Румболовская гора на Дороге Жизни. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Всеволожск ВКонтакте".

Изначально в парке оставались березы, но на днях их распилили на мелкие части и увезли. По сведениям подписчицы, выложившей пост, на месте насаждений рабочие возвели вышки вышки сотовой связи с передающим оборудованием.

Ранее мы рассказали о том, что во Всеволожске готовят место для парка к 75-летию Победы.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk