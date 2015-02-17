На матче между "Зенитом" и "Краснодаром" работали 350 сотрудников Росгвардии

На трибунах присутствовало порядка 1 тыс. человек.

Представители ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти отчитались о своей работе на матче между "Зенитом" и "Краснодаром", который состоялся 7 августа на "Газпром Арене".

Согласно регламенту чемпионата, в этот вечер на трибунах присутствовало порядка 1 тыс. человек. Охрану общественного порядка обеспечивали более 350 сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти и военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

Нарушений общественного порядка при проведении матча не допущено.

Матч 3-го тура российского футбольного чемпионата между командами завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:2. В составе петербуржцев дважды отличился Сердар Азмун, а еще один гол забил Александр Ерохин.

Фото: Piter.tv

