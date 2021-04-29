На матче "Зенита" с "Локомотивом" продолжат действовать ограничения по заполняемости

Билеты продаются только в рамках квоты, которая была ранее установлена властями Петербурга.

На матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и "Локомотивом" продолжат действовать ограничения по заполняемости трибун. Об этом сообщил пресс-секретарь сине-бело-голубых Антон Макаренко в интервью "РИА Новости".

По его словам, информация о 100-процентной заполняемости стадиона "Газпром Арена" на грядущий матч не соответствует действительности. Билеты продаются только в рамках квоты, которая была ранее установлена властями Петербурга. На домашних матчах "Зенита" могут присутствовать не более 25 тысяч зрителей.

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 2 мая на "Газпром Арене". В случае победы сине-бело-голубые досрочно выиграют титул чемпионов России. Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. Идущий на втором месте "Локомотив" отстает на шесть баллов.

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Видео: YouTube / Zenit Football Club