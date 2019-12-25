Матч между "Зенитом" и ЦСКА посетят почти 30 тысяч болельщиков

На территории стадиона все еще действуют ограничительные меры.

На матче "Зенита" против ЦСКА, который пройдет 19-го августа на "Газпром Арене" ожидается около 29 тысяч болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Игра начнется в 20:00, но зрителей просят приходить заранее, так как процедура осмотра может занять больше времени, чем обычно. Пройти его можно быстрее, если прийти без сумок и личных вещей. Использование масок и перчаток обязательно. Вход на стадион откроется в 18:00.

Матч третьего тура РПЛ станет первой гостевой игрой для "Зенита" в новом сезоне.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что матч "Зенита" и ЦСКА в среду изменит маршруты автобусов.

Фото: Piter.TV