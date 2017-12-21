В Минске на матче "Динамо-Зенит" задержаны 14 российских болельщиков

Всего милиция составила 16 протоколов об административных правонарушениях.

В Минске на матче "Динамо-Зенит" местная милиция задержала 16 человек, среди них 14 российских болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта ГУВД города.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Пять болельщиков получили штрафы за распитие алкоголя и потребление наркотиков, 11 — за мелкое хулиганство.

Напомним, 9 августа в Минске состоялся матч "Динамо-Зенит". Сине-бело-голубые проиграли со счетом 4:0. Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что петербуржцы еще отыграются во второй игре, которая состоится в Северной столице.

Фото: fc-zenit.ru