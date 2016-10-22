Радимов: "Можете писать гадости, но "Зенит" пройдет "Динамо" Минск"

Бывший футболист сборной России напомнил о камбэке "Барселоны" в прошлом году.

Экс-футболист сборной России, Заслуженный мастер спорта РФ Владислав Радимов уверен, что "Зенит" еще покажет себя в матче против минского "Динамо". По его словам, сине-бело-голубые должны выиграть соперника в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. И поражение в первой игре еще ни о чем не говорит. Об этом Радимов написал у себя на странице в Twitter.

Кроме того, футбольный эксперт напомнил, что подобное отставание уже отыгрывалось в еврокубках. В прошлом году "Барселона" после поражения "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:4, выиграла во втором 6:1.

В четверг, 9 августа на стадионе в "Минске" состоялся матч между "Зенитом" и "Динамо". Петербуржцы проиграли сопернику со счетом 0:4. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что у команды есть шанс отыграться через неделю.

Фото: Twitter / Владислав Радимов, fc-zenit.ru