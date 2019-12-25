На матч "Зенита" против "Крыльев Советов" не пустят болельщиков без масок

Это будет первый матч будет перерыва.

Пресс-служба "Зенита" рассказала о мерах безопасности, которые нужно будет соблюдать болельщикам во время матча с "Крыльями Советов". Игра начнется 26-го июня в 20:30.

"Газпром Арена" отроется за два часа до начала матча — в 18:30. Зрителей попросили приходить заранее, так как для прохождения стандартных процедур осмотра может потребоваться больше времени, чем обычно. Время досмотра можно сократить, если не брать с собой сумки и личные вещи. Также их можно оставить в камерах хранения, которые расположены напротив входов №1, 5, 11 и 16.

Гости стадиона обязательно должны пользоваться средствами индивидуальной защиты на всем прохождении нахождения на территории "Газпром Арены". Речь идет и о масках, и о перчатках.

Всем болельщикам измерят температуру при входе на стадион. Если она будет 37 и выше, то посетить матч будет нельзя. Также не допускаются гости с признаками ОРВИ — насморком и кашлем.

При прохождении досмотра нужно соблюдать социальную дистанцию не менее, чем 1,5 метра. Кресла внутри чаши арены необходимо занимать в строгом соответствии с полученными билетами. На территории стадиона можно будет приобрести только бутилированную воды, точки питания будут закрыты.

Ранее Piiter.TV сообщил о том, что матч "Зенита" ограничит движение в Петербурге.