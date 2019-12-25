Матч "Зенита" ограничит движение в Петербурге

Матч начнется в 20:30

В пятницу, 26 июня, в Петербурге пройдет матч "Зенита" с ФК "Крылья Советов". В связи с этим движение транспортных средств в городе будет ограничено, сообщили в администрации города.

С 00:00 до 24:00 движение автотранспорта будет перекрыто по набережной Гребного канала от переулка Бодрова до Северной дороги, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге от переулка Бодрова к Велосипедной аллее, а также по Теннисной аллее по направлению к Южной дороги и Велосипедной аллее от Северной дороги.

Кроме того, с 17:30 до 23:30 нельзя будет проехать вдоль дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

Матч начнется на "Газпром Арене" в 20:30. Ранее "Зенит" разгромно обыграл ЦСКА в матче РПЛ.

Фото: Piter.TV