"Зенит" разгромно обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Отрыв петербуржцев от ближайших преследователей в чемпионате составил 12 очков.

В Москве на "ВЭБ Арене" завершился матч 23-го тура Тинькофф-Российской Премьер-Лиги, в котором встретились "Зенит" и столичный ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

Быстрые голы Ивановича и Малкома в первом тайме сделали задел для петербуржцев, а на перерыв команды уходили при счете 0:3 – бразилец забил второй гол в составе гостей. Последний гол встречи с пенальти забил Себастьян Дриусси – это произошло в дополнительное время ко второму тайму. На 89-й минуте был удален защитник армейцев Вадим Карпов.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 53 набранными очками, опережая ближайшего преследователя на 12 баллов. Следующая игра петербуржцев пройдет 26 июня на "Газпром Арене", куда с визитом пожалуют самарские "Крылья Советов".

Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте