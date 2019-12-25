  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На матч с ЦСКА игроки "Зенита" вышли в футболках с портретами погибших врачей
Сегодня, 19:52
173
fvbykov

На матч с ЦСКА игроки "Зенита" вышли в футболках с портретами погибших врачей

0 0

Социальный проект "Зенита" продлится до окончания сезона.

Представители петербургского ФК "Зенит" объявили о начале акции "Вместе победим", в ходе которого игроки вспомнят каждого врача, погибшего в борьбе с коронавирусом. Спортсмены из Петербурга появились на поле в футболках с именами и фотографиями врачей, ушедших из жизни во время пандемии.

На 20-й минуте матч был приостановлен для того, чтобы поблагодарить врачей. Зрители и футболисты поблагодарили аплодисментами за труд и профессионализм представителей медицинской сферы, борющихся с коронавирусной инфекцией.

Первый тайм матча завершился со счетом 0:3 в пользу петербургской команды. "Дублем" отличился бразилец Малком, также забитым мячом отметился защитник "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович. Мы опубликовали стартовый состав команды.  

Фото: Анна Мейер / fc-zenit.ru

Теги: врачи, зенит, футбол, цска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии