Стало известно, в каком стартовом составе "Зенит" выйдет на матч с ЦСКА

Игра начнется через час в Москве.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч российского футбольного первенства против московского ЦСКА. Начало встречи – в 19:00.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. В воротах появится Андрей Лунёв, в защите – Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос. В полузащите и нападении – Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком.

В запасе – Кержаков, Васютин, Смольников, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Ригони, Дриусси, Шамкин.

Ранее мы показали, какой перфоманс болельщики "Зенита" устроили в Петербурге перед выездным матчем.

Фото: Piter.tv