На массовых акциях протеста в США пострадали 114 правоохранителей. Об этом рассказал генеральный прокурор Соединённых штатов Уильям Барр.
По его словам, 22 сотрудника госпитализированы — у них серьёзные травмы головы и сотрясения мозга различной тяжести.
Среди раненных есть федеральные агенты — многие из них получили повреждения во время разгона беспорядков у Белого дома.
Ранее Вашингтон отменил комендантский час после прекращения беспорядков.
Видео: YouTube / Associated Press
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все