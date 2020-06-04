Среди раненных есть федеральные агенты.

На массовых акциях протеста в США пострадали 114 правоохранителей. Об этом рассказал генеральный прокурор Соединённых штатов Уильям Барр.

По его словам, 22 сотрудника госпитализированы — у них серьёзные травмы головы и сотрясения мозга различной тяжести.

Среди раненных есть федеральные агенты — многие из них получили повреждения во время разгона беспорядков у Белого дома.

Ранее Вашингтон отменил комендантский час после прекращения беспорядков.

Видео: YouTube / Associated Press