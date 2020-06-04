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На массовых акциях протеста в США пострадали 114 правоохранителей

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Среди раненных есть федеральные агенты.

На массовых акциях протеста в США пострадали 114 правоохранителей. Об этом рассказал генеральный прокурор Соединённых штатов Уильям Барр.

По его словам, 22 сотрудника госпитализированы — у них серьёзные травмы головы и сотрясения мозга различной тяжести.

Среди раненных есть федеральные агенты — многие из них получили повреждения во время разгона беспорядков у Белого дома.

Ранее Вашингтон отменил комендантский час после прекращения беспорядков.

Видео: YouTube / Associated Press

Теги: массовые беспорядки, правоохранительные органы, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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