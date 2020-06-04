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Вашингтон отменил комендантский час после прекращения беспорядков

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Для прекращения беспорядков в город ввели подразделения Национальной гвардии.

Вашингтон отменил комендантский час после прекращения беспорядков. Об этом рассказала мэр города Мюриэл Боузер.

Комендантский час действовал в Вашингтоне на протяжении последних четырёх дней. В выходные по городу прокатилась волна массовых беспорядков — мародёры жгли машины и здания, грабили магазины.

Для прекращения беспорядков в город ввели подразделения Национальной гвардии, а также усилили полицию и спецслужбы сотрудниками из других регионов.

Ранее в США во время бунтов 30 чернокожих избили трансгендера в магазине.

Видео: YouTube / Global News

Теги: вашингтон, комендантский час, массовые беспорядки, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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