Для прекращения беспорядков в город ввели подразделения Национальной гвардии.

Вашингтон отменил комендантский час после прекращения беспорядков. Об этом рассказала мэр города Мюриэл Боузер.

Комендантский час действовал в Вашингтоне на протяжении последних четырёх дней. В выходные по городу прокатилась волна массовых беспорядков — мародёры жгли машины и здания, грабили магазины.

Для прекращения беспорядков в город ввели подразделения Национальной гвардии, а также усилили полицию и спецслужбы сотрудниками из других регионов.

Ранее в США во время бунтов 30 чернокожих избили трансгендера в магазине.

Видео: YouTube / Global News