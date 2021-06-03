На машиностроительном заводе в Подольске загорелся мусор

Площадь пожара увеличилась в 10 раз с момента начала его тушения.

На машиностроительном заводе в Подольске загорелась открытая площадка с мусором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Московской области.

По информации источника, площадь пожара возросла до 3 тысяч кв. м. С момента начала его тушения площадь увеличилась в 10 раз. Пожару присвоен третий номер сложности. Существует угроза возгорания у административного зданию и ангару.

В тушении пожара на площадке задействованы два вертолета Ка-32. Оба совершили 19 сбросов воды. Также задействованы 39 единиц техники и 107 человек.

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Фото: Климовск Онлайн / Вконтакте

Видео: @sc.volk / Instagram