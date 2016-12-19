Двое подростков погибли, выехав на встречную полосу на скутере

Жизни двоих школьников оборвались на проезжей части в Лесколово.

3 мая около 15 часов дня во Всеволожском районе Ленинградской области двое несовершеннолетних выехали на скутере на встречную полосу автодороги в Лесколово и столкнулись с автомобилем "Skoda". По предварительной информации, оба подростка погибли от удара.



Подросткам на скутере было около 13 и 14 лет, они учились в 6 и 7 классе. Обстоятельства смертельной поездки выясняют представители следственного отдела и криминалисты. Сотрудники дорожной полиции работают на месте происшествия.

Ранее подростки за рулем иномарки устроили ДТП на проспекте Просвещения.

Фото: сообщество "Жизнь в лесколово" в соцсети ВКонтакте