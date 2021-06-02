Подростки за рулем иномарки устроили ДТП на проспекте Просвещения

Два парня и девушка вылетели на обочину и снесли ограждение.

Вечером 1 июня в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП. Трое подростков на иномарке выехали на обочину и снесли металлическое ограждение возле дома №53/1 на проспекте Просвещения. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

На записи видно, что иномарка неслась на огромной скорости. После столкновения с оградой машину вынесло на середину дороги и развернуло в противоположную сторону.

По словам очевидцев, в машине находились подростки: два парня и девушка. Водитель сразу же сбежал. Еще двое забрали вещи из авто и тоже скрылись с места ДТП.

Ранее мы писали, что в Петербурге реанимобиль сбил девушку на самокате.

Видео: Piter.TV