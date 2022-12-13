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На маршруты боевого патрулирования вышел ракетный полк ПГРК "Ярс"

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В МО РФ рассказали о задачах, которые выполняют ракетные войска.

В пресс-службе российского министерства по обороне рассказали о том, что началось боевое патрулирование ракетного полка ПГРК "Ярс" Новосибирского ракетного соединения. Известно, что в настоящее время данная крупногабаритная техника покинула специальные сооружения, после чего приступила к совершению марша. В рамках несения боевого дежурства на полевых позициях специалисты отработают множество задач и вводных условий, в том числе - технических заданий. Дополнительно у военных предусмотрена изменение полевых позиций, а также рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности. Руководство обращает внимание на вопросы, связанные с отражением атак со стороны диверсионно-разведывательных групп противника. 

Наряду с плановыми задачами и вводными отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования. В общей сложности в манёврах задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники.

пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, новосибирская область, пгрк, ракетные войска, ярс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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