На маршруты боевого патрулирования вышел ракетный полк ПГРК "Ярс"

В МО РФ рассказали о задачах, которые выполняют ракетные войска.

В пресс-службе российского министерства по обороне рассказали о том, что началось боевое патрулирование ракетного полка ПГРК "Ярс" Новосибирского ракетного соединения. Известно, что в настоящее время данная крупногабаритная техника покинула специальные сооружения, после чего приступила к совершению марша. В рамках несения боевого дежурства на полевых позициях специалисты отработают множество задач и вводных условий, в том числе - технических заданий. Дополнительно у военных предусмотрена изменение полевых позиций, а также рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности. Руководство обращает внимание на вопросы, связанные с отражением атак со стороны диверсионно-разведывательных групп противника.

Наряду с плановыми задачами и вводными отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования. В общей сложности в манёврах задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники. пресс-служба Минобороны РФ

Генштаб РФ рассказал о весеннем призыве.

Фото и видео: Минобороны России