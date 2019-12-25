Тактовое движение электричек запустят между Ладожским вокзалом и Мурино

Такое решение было принято с целью создания дополнительных возможностей для пассажиров, учитывая высокую загруженность станции метро "Девяткино".

Власти Петербурга намерены ввести регулярное движение электропоездов между Ладожским вокзалом и Мурино (Ленинградская область). Об этом заявил вице-губернатор Кирилл Поляков во время прямой линии.

Поляков подчеркнул, что такое решение было принято с целью создания дополнительных возможностей для пассажиров, учитывая высокую загруженность станции метро "Девяткино". Он уточнил, что поезда будут курсировать между "Девяткино" и Ладожским вокзалом в утреннее и вечернее время.

Кроме того, Поляков добавил, что в ближайшем будущем планируется запуск регулярного движения электропоездов в направлении Сестрорецка.

Ранее мы сообщили о том, что тактовые электрички в Сестрорецк и Токсово поедут из Петербурга в 2024 году.

Фото: Telegram / СПб-Главный (архив)