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На маршруте Капитолово – Ручьи запустили дополнительные электрички
Сегодня, 16:08
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На маршруте Капитолово – Ручьи запустили дополнительные электрички

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За последние семь месяцев пассажиропоток на этом участке вырос на 20 процентов.

На маршруте Капитолово – Ручьи запустили дополнительные электрички на Финляндском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Дополнительно к новому маршруту запускаем электрички на Финляндском направлении. Продолжаем развивать пригородное сообщение для улучшения транспортной доступности в рамках Санкт-Петербургской агломерации. 

Пресс-служба ОЖД

За последние семь месяцев пассажиропоток на этом участке вырос на 20 процентов. Теперь здесь увеличат количество электричек. С 26 августа дополнительно назначаются семь  электричек по маршруту Финляндский вокзал – Капитолово; восемь электричек по маршруту Капитолово – Финляндский вокзал; две электрички по маршруту Финляндский вокзал – Ладожский вокзал.

Ранее мы писали, что с 26 августа между Всеволожским районом и Ладожским вокзалом запустят электрички.

Фото: Telegram / СПб-Главный

 

Теги: капитолово ручьи, финляндское направление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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