За последние семь месяцев пассажиропоток на этом участке вырос на 20 процентов.

На маршруте Капитолово – Ручьи запустили дополнительные электрички на Финляндском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Дополнительно к новому маршруту запускаем электрички на Финляндском направлении. Продолжаем развивать пригородное сообщение для улучшения транспортной доступности в рамках Санкт-Петербургской агломерации. Пресс-служба ОЖД

За последние семь месяцев пассажиропоток на этом участке вырос на 20 процентов. Теперь здесь увеличат количество электричек. С 26 августа дополнительно назначаются семь электричек по маршруту Финляндский вокзал – Капитолово; восемь электричек по маршруту Капитолово – Финляндский вокзал; две электрички по маршруту Финляндский вокзал – Ладожский вокзал.

Ранее мы писали, что с 26 августа между Всеволожским районом и Ладожским вокзалом запустят электрички.

Фото: Telegram / СПб-Главный