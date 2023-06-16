На маршруте Капитолово – Ручьи запустили дополнительные электрички на Финляндском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
Дополнительно к новому маршруту запускаем электрички на Финляндском направлении. Продолжаем развивать пригородное сообщение для улучшения транспортной доступности в рамках Санкт-Петербургской агломерации.
Пресс-служба ОЖД
За последние семь месяцев пассажиропоток на этом участке вырос на 20 процентов. Теперь здесь увеличат количество электричек. С 26 августа дополнительно назначаются семь электричек по маршруту Финляндский вокзал – Капитолово; восемь электричек по маршруту Капитолово – Финляндский вокзал; две электрички по маршруту Финляндский вокзал – Ладожский вокзал.
Ранее мы писали, что с 26 августа между Всеволожским районом и Ладожским вокзалом запустят электрички.
Фото: Telegram / СПб-Главный
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