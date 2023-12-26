Поезда на Финляндском направлении задерживаются из-за упавших деревьев

Составы прибывают в пункт назначения с опозданием.

На Финляндском направлении – в направлении на Мельничный Ручей, Невскую Дубровку, Ладожское озеро – из-за падения деревьев на железнодорожные пути 7 июля поезда следуют с задержками. Составы прибывают в пункт назначения с опозданием, рассказали в пресс-службе АО "СЗППК".

Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов и восстановления графика движения. Пресс-служба АО "СЗППК"

Информацию о движении поездов можно получить на станциях и вокзалах в пригородных билетных кассах, по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)