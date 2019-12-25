С 26 августа между Всеволожским районом и Ладожским вокзалом запустят электрички

С понедельника электрички пойдут по маршруту Капитолово – Девяткино – Ладожский вокзал.

С 26 августа при поддержке правительства Петербурга и Ленинградской области ОЖД совместно с СЗППК запустят новый пригородный маршрут. Он свяжет активно застраиваемый Всеволожский район Ленобласти с Калининским районом Северной столицы и Ладожским вокзалом. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

С понедельника электрички пойдут по маршруту Капитолово – Девяткино – Ладожский вокзал. Ранее на данном участке пригородные поезда не ходили.

Направление станет особенно удобным для жителей новостроек у станции метро "Девяткино". До Ладожского вокзала по железной дороге их путь займет не более 20 минут.

По рабочим дням из Ленобласти в Северную столицу будут ходить четыре электрички, в обратном направлении – пять. Поезда будут останавливаться на станциях Ручьи, Новая Охта, Девяткино.

Для гостей фестиваля "Ночь света" в Гатчине запустят дополнительные электрички. В период 29 по 31 августа в государственном музее-заповеднике "Гатчина" пройдет шестой международный фестиваль светового и медиаискусства "Ночь света".

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Фото: Комитет по транспорту; ОЖД