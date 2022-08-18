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Дополнительные пригородные поезда назначаются на Финляндском направлении 17 июня
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Дополнительные пригородные поезда назначаются на Финляндском направлении 17 июня

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Электрички запустят в оба направления.

В пятницу, 16 июня, в Комитете по транспорту сообщили о том, что дополнительные пригородные поезда назначаются на Финляндском направлении до Васкелово завтра, 17 июня.

Добавятся п. №6597 Санкт-Петербург-Финляндский (10:50) — Васкелово (12:03), п. №6598 Васкелово (13:00) – Санкт-Петербург-Финляндский (14:15).

Подробнее с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. 

Фото: Комитет по транспорту

Теги: дополнительные пригородные электрички, финляндское направление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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