Дополнительные пригородные поезда назначаются на Финляндском направлении 17 июня

Электрички запустят в оба направления.

В пятницу, 16 июня, в Комитете по транспорту сообщили о том, что дополнительные пригородные поезда назначаются на Финляндском направлении до Васкелово завтра, 17 июня.

Добавятся п. №6597 Санкт-Петербург-Финляндский (10:50) — Васкелово (12:03), п. №6598 Васкелово (13:00) – Санкт-Петербург-Финляндский (14:15).

Подробнее с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Фото: Комитет по транспорту