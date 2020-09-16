На маляра из Петербурга, сбившего на авто полицейского, возбудили два уголовных дела

Помимо этого, его также привлекли к уголовной ответственности.

В отношении мужчины, который угнал авто у своего работодателя и сбил полицейского, возбудили два уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Первое уголовное дело возбудили по факту применения насилия в отношении представителя власти, второе ― за угон. Подозреваемого задержали, решается вопрос об аресте.

Напомним, 13 сентября на Дунайском проспекте сотрудники ППС полиции остановили автомобиль "Фольксваген". Правоохранитель хотел открыть дверь, однако иномарка наехала на него, после чего набрала скорость и уехала. За рулем находится 47-летний маляр станции техобслуживания. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Авто, на котором он передвигался, принадлежит его работодателю. Позже тот обратился с заявлением в полицию об угоне.

Ранее задержанный уже был судим. Пострадавшему сотруднику полиции потребовалась медицинская помощь.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО