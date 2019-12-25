На линии метро в Петербурге выросли интервалы поезда

Стоят на нескольких станциях.

На оранжевой линии метро Санкт-Петербурга днём 21 ноября пассажиры столкнулись с существенными задержками, сообщает источник. Интервалы в движении выросли, часть составов оказалась вынуждена простоять на станциях больше обычного времени.

По словам пассажиров, "поезда от станции Улица Дыбенко следуют с увеличенными интервалами". Люди сообщают о "задержках от 10 до 15 минут" как на платформе, так и в пути между станциями.

Очевидцы передают, что вагоны "до Площади Александра Невского идут с перебоями". Один из пассажиров рассказал, что состав "стоял на Проспекте Большевиков около семи минут", а до этого — "до пятнадцати минут на Улице Дыбенко".

Ранее сообщалось, что Смольный введет пересадочный тариф для электричек внутри города.

Фото: Piter.TV