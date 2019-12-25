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На линейках в школах Ленобласти выступили пожарные
Сегодня, 20:05
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На линейках в школах Ленобласти выступили пожарные

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Специалисты провели уроки безопасности.

Во вторник, 1 сентября, пожарные по всей Ленинградской области приняли участие в торжественных линейках, рассказав детям о необходимых мерах безопасности. Об этом сообщила  пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас".

Кроме того, сотрудники экстренных служб проверили техническое состояние школ и оценили меры защиты от возгорания.

Отметим, что так называемый "Месячник пожарной безопасности" продлится в регионе до конца сентября.

Также во всех районах планируют развивать движение "Юный пожарный", в рамках которого будут вестись  экскурсии и интерактивные уроки для ребят из младшей и старшей школ. Одним из пунктов проведения станет выставка "История пожарной охраны" в Кировске.

Ранее мы рассказали о том, что ко Дню знаний в Ленобласти введены к эксплуатацию 3 школы и 4 детских сада.

Фото: ГКУ "Леноблпожспас"

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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