На ликвидацию очаговых свалок в Приморском районе выделено 15 млн рублей

Для предотвращения повторного образования на путях к местам, где они находились, могут быть установлены бетонные блоки.

На ликвидацию очаговых свалок в Приморском районе Санкт-Петербурга выделено 15 млн рублей. Соответствующую закупку разместила администрация этого района. По итогам ее аукциона предполагается определить компанию, которая возьмет на себя борьбу с помойками.

Срок завершения контракта с ним - 1 августа. Средства выделяются из бюджета города. В основном, как следует из документации закупки, речь идет о строительном мусоре, железобетонных конструкциях.

При этом, как сообщается в техзадании, для предотвращения повторного образования свалки администрация может направить компании-партнеру заявку на установку бетонных блоков. Их установка блоков должна производиться оперативно - в течение 2 часов после получения заявки.

Заявки от фирм, желающих ликвидировать несанкционированные свалки, принимаются до 3 февраля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Кировском районе Петербурга до конца мая будет ликвидировано десять несанкционированных свалок.

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