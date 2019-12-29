На лице Николая I на Исаакиевской площади заметили матерное слово из трех букв

Насчет этого даже существует легенда: надпись могли появиться ещё до революции.

В Петербурге начали реставрацию памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Перед началом работ журналистам показали, что представляет собой скульптура. Во время осмотра один из фотографов Сергей Николаев заметил на лице императора одну необычную особенность. На подбородке Николая I "красуется" неприличное слово из трех букв, которое обозначает мужской половой орган.

Как отметил фотограф, культурологам в вузах рассказывают, что данная надпись была сделана ещё до революции.

Министерство культуры СССР решили её оставить, эдакое культурное наследие на культурном наследии. Знакомая попросила поискать надпись на лбу, но я обнаружил ее на подбородке и уже дома, когда рассматривал фотографии, – поделился Сергей Николаев

И, действительно, такая легенда известна не одному человеку. Только кто-то говорит, что надпись находится на лбу, кто-то говорит, что на подбородке, а кто-то утверждает про шею. По легенде, ещё в советское время с помощью пожарной машины и лестницы физики по металлам взяли соскобу с надписи и выяснили, что возраст надписи совпадает с возрастом самой отливки.

По требованиям Роскомнадзора Piter.TV не может публиковать оригинальное фото, но вы можете посмотреть его на странице Сергея Николаева.

Фото: ВК/ Сергей Николаев