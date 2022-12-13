Марат Хуснуллин рассказал о восстановительных работах на переправе.

На левой автомобильной части Крымского моста установили последний пролет. Соответствующее заявление местным журналистам на полуострове рассказал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник объяснил, что после того, как конструкция займет свое проектное положение, специалисты начнут укладывать асфальт на полотно, займутся монтажом освещения и ограждений. Общественный и частный транспорт сможет проезжать по участку по обеим сторонам переправы с марта 2023 года.

Строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Справились на пять с половиной часов раньше, чем планировали. Это результат высокого профессионализма и опыта мостовиков. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

В пяти районах Ленинградской области в 2023 году начнутся ремонты мостов.

Фото и видео: Telegram / Крым 24